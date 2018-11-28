Минское "Динамо" уступило "Йокериту"

Минское "Динамо" проиграло на своей площадке "Йокериту" со счетом 1:4 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет в начале первого периода открыл форвард гостей Джефф Плэтт. Хозяева быстро отыгрались усилиями Дмитрия Буйницкого, но дальше забивали исключительно "шуты". Голами отметились Стив Мозес, Кристиан Весалайнен и Йессе Йоэнсуу. К тому же, Мозес помимо своего гола, отдал две результативные передачи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Плэтт - 8 (Мозес, Столлери), 5:24 - 0:1. Буйницкий - 6 (Готовец, Хауден), 6:26 - 1:1. Мозес - 5 (Лауридсен, Ниеми), 13:57 - 1:2. Весалайнен - 1 (бол., Леписто), 30:11 - 1:3. Йоэнсуу - 11 (Маннинен, О`Нилл), 31:07 - 1:4.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 9:22) - Калныньш.

Штраф: 22 - 29.

Броски: 29 (12+8+9) - 28 (11+13+4).

Судьи: Гофман, Кулаков.

28 ноября. Минск. "Минск-Арена". 8127 зрителей.

Все о КХЛ - здесь