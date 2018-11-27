Минское "Динамо" поместило Казионова и Степанова на драфт отказов

Нападающие минского "Динамо" Денис Казионов и Андрей Степанов помещены на драфт отказов, сообщает официальный сайт клуба.

Согласно статье 39 Правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Денис Казионов сыграл в этом сезоне 26 матчей и набрал 8 (5+3) очков при -10 по системе "плюс/минус".

Андрей Степанов провел 26 поединков, заработав 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности -4.

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