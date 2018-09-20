Минское "Динамо" обыграло "Северсталь", Костицын оформил хет-трик

Минское "Динамо" в гостях обыграло "Северсталь" со счетом 4:1. Хет-трик оформил Андрей Костицын.

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"Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Минск) - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Пулккинен - 4 (Казионов, Уиркош), 29:20 - 0:1. А. Костицын - 1 (Лисовец, С. Костицын), 31:19 - 0:2. А. Костицын - 2 (бол., С. Костицын, Китаров), 33:17 - 0:3. Бумагин - 1 (Васильев), 45:00 - 1:3. А. Костицын - 3 (Китаров, Готовец), 54:15 - 1:4.

Вратари: Фурх - Энрот.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 32 (13+7+12) - 16 (5+10+1).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

20 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".