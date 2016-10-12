Милош Ржига: "Хоккеисты "Слована" выполнили установку, сыграли дисциплинированно"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига после игры регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (5:3) выразил радость от достигнутого результата. Специалист поблагодарил своих подопечных за то, что они выполнили установку.

– Я очень рад победе, – сказал Ржига. – "Динамо" – сильная команда. Поблагодарил своих ребят за то, что они выполнили установку, сыграли дисциплинированно, перетерпели в нужный момент, и нам повезло при розыгрыше большинства.

– Ваша команда одержала три победы подряд. За счет чего удалось переломить ситуацию и набрать ход?

– Команда поняла, что надо играть на команду, на результат, поэтому он и пришел. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)