Михаил Пашнин: "Сыграть в матче КХЛ на футбольном стадионе в Петербурге будет круто"

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин отметил, что атмосфера на футбольном стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге в случае проведения там игры КХЛ будет невероятной.

ЦСКА в пятницу сыграет в Вене вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ против братиславского "Слована" в рамках KHL World Games. В декабре ЦСКА, как ожидается, сыграет в Санкт-Петербурге на стадионе футбольного клуба "Зенит" против местного СКА.

- В Санкт-Петербурге на футбольном стадионе будет очень круто сыграть, будет круто, если придет 60 тысяч болельщиков, - цитирует "РИА Новости" Пашнина. - Я играл на молодежном чемпионате мира в Оттаве при 20 тысячах зрителей - там уши закладывало, атмосферу не передать словами. Так что, если здесь придет 60 тысяч, будет невероятно. Думаю, они организуют здорово, и для хоккея, для КХЛ это будет очень круто.