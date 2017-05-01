Михаил Пашнин: "Чего жду от возвращения в ЦСКА? Кубка Гагарина"

Защитник Михаил Пашнин подтвердил, что подпишет контракт с ЦСКА. Также 27-летний хоккеист отметил, что ждет победы в Кубке Гагарина после возвращения в армейский клуб. Пашнин выступал за армейцев с 2009 по 2012 год, после чего перебрался в "Локомотив". В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Пашнин набрал 11 (0+11) очков в 58 матчах, а в плей-офф результативными действиями не отметился.

– По нашей информации, вы подписали 3-летний контракт с ЦСКА.

– Бумаги еще не подписал, но соглашение есть, – сказал Пашнин.

– Чего ожидаете от возвращения в стан армейцев?

– Кубка Гагарина, конечно. Чего еще другого можно ожидать?

– С учетом всех трансферных новостей ЦСКА на это вполне можно рассчитывать?

– Конечно! (Игорь ЕРОНКО)

Капризов уже в ЦСКА. Трансферное окно КХЛ. Live!