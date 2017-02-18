Михаил Головков: "Обещаю, что "Витязь" устроит СКА тяжелую жизнь"

Президент "Витязя" Михаил Головков пообещал, что его команда навяжет борьбу СКА в первом раунде Кубка Гагарина, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. Первая встреча в этом противостоянии пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

- Обещаю, что наша команда устроит СКА тяжелую жизнь, - заявил Головков. - Пусть готовится. Хотя, может, им и не надо, это лучше у них самих спросить (смеется). После того, как "Витязь" попал в плей-офф расслабленности у нас не будет. Не тот случай. Главный тренер настроит команду нужным образом, он сам в "Ак Барсе" выигрывал титулы и просто попадания в плей-офф ему недостаточно. Многие ребята проводят свои лучшие сезоны.

Цены на билеты повышать не собираемся. Завтра они поступают в продажу. Может, мировой рекорд по быстроте реализации билетов поставим. Здорово, что люди приходят на стадион. Огромное спасибо им за поддержку.

- Если вам сейчас скажут, что вы проиграете СКА семи матчах, то для вас такой результат будет хорошим?

- Что значит хороший? Надо биться и играть на победу.