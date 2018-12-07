Михаил Анисин стал игроком румынской "Чиксереды"

Российский нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в "Чиксереде", информирует группа румынского клуба в Фейсбуке. Ранее 30-летний россиянин выступал за московское "Динамо". Зимой 2018 года бело-голубые расторгли с ним контракт.

В прошедшем сезоне он провел 11 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-5". В одном из контрольных матчей предсезонного сбора нападающий получил травму, после которой восстанавливался больше трех месяцев.

Отметим, что в "Чиксереде" уже выступают россияне Вячеслав Белов, Виталий Шулаков, Константин Панов и Андрей Таратухин.