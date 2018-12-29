"Металлург" не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера, проиграв "Нюрнбергу"

"Металлург" в четвертьфинальном матче Кубка Шпенглера проиграл "Нюрнбергу" со счетом 1:3. Единственный гол у российской команды забил Николай Кулемин.

Кубок Шпенглера

1/4 финала

"Металлург" (Магнитогорск) - "Нюрнберг" (Нюрнберг) - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Раймер - 1 (Вайс), 4:06 - 0:1. Кулемин - 1 (бол., Варфоломеев), 21:04 - 1:1. Бак - 1 (бол., Эктон, Лалонд), 26:29 - 1:2. Пфедерль - 1 (Раймер, Вайс), 28:28 - 1:3.

Вратари: Загидулин (Нечистовский, 28:29, 56:27) - Тройтле.

Штраф: 6 - 26.

Броски: 30 (9+11+10) - 23 (7+6+10).

Судьи: Виганд, Штрикер.

29 декабря. Давос. Vaillant Arena. 5605 зрителей.