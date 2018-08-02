"Металлург" может уменьшить размер площадки в следующем году

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что в клубе рассматривают вариант с переходом на уменьшенный вариант площадки. По словам руководителя, они оценят реконструкцию других клубов КХЛ и примут решение к следующему сезону.

– Раньше у нас не было такой технической возможности, а сейчас появились новые способы изменения площадки, – цитирует ТАСС Величкина. – Мы посмотрим на ближайший год, как это пройдет у "Ак Барса" и в других городах, где сделали небольшую реконструкцию, и затем примем решение. Речь идет только о двух метрах ширины площадки, а длина остается такой же. Европейские размеры, 58-61 м в длину и 28-30 м в ширину, сохраняются, и площадка чуть уже, но ее размеры в рамках регламента международной федерации.

Самый большой вопрос, как быть с трибунами, которые расположены под определенным углом, можно ли добавить еще один ряд.

Напомним, что ранее "Ак Барс", "Витязь" и "Нефтехимик" перешли на финские площадки (60х28 м).