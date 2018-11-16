"Медведи в Сибири не только ходят по улицам. Еще они ходят на хоккей". Фотофакт

"Сибирь" опубликовала фотографию в Твиттере с командным маскотом – белым медведем. Талисман наблюдал за домашним матчем регулярного чемпионата своего клуба против "Амура" (2:1 Б) с трибуны стадиона.

– И все-таки не зря бытует мнение, что в Сибири медведи ходят по улицам, – написала "Сибирь" в Твиттере. – Они еще и на хоккей ходят.

"Сибирь" занимает 12-е место в Восточной конференции с 15 очками.