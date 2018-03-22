Медведев - об исключении клубов из КХЛ: "Может быть, другим вариантом было бы создание еще одной лиги"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев после четвертьфинальной серии Кубка Гагарина СКА – "Локомотив" (4-1) поделился мнением об исключении клубов из Континентальной лиги.

– 28 марта состоится совет директоров КХЛ. Есть ли понимание, какие клубы будут исключены?

– У меня – нет.

– А у лиги?

– Узнаем.

– Действительно ли речь идет о двух клубах?

– Там готовят доклад на эту тему. Мое личное мнение – если у клуба есть гарантированный бюджет, есть поддержка, есть инфраструктура, то исключать, переводить куда-то вниз… Может быть, другим вариантом было бы создание еще одной лиги.

– Вы в свое время в качестве президента КХЛ переводили клубы в "Вышку".

– "Вышка" тоже проходит определенный этап своего развития. (Игорь ЕРОНКО)