Майк Кинэн: "НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн подчеркнул, что НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ. Ранее команды НХЛ "Лос-Анджелес" и "Ванкувер" приняли участие в двух выставочных предсезонных матчах в Шанхае и Пекине.

– Приезд команд НХЛ, безусловно, повлияет на развитие вида спорта в Китае, – цитирует ТАСС Кинэна. – Как минимум "Лос Анджелес" и "Ванкувер" раскроют игру по-новому для китайских зрителей.

Сомневаюсь, что в подобных матчах может принять участие команда из. НХЛ это неинтересно. И без разницы, будет ли представлять КХЛ "Куньлунь" или СКА.