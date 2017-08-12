Майк Кинэн: "Магнитка" показала "Куньлуню", как нужно побеждать"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн подчеркнул, что команда может почерпнуть немало опыта из матча Мемориала имени Ивана Ромазана с магнитогорским "Металлургом" (2:3). По его словам, "Магнитка" - сильный соперник, который знает, как побеждать.

- Это была хорошая игра, хороший уровень соперничества, - начал Кинэн. - Игра, из которой мы можем многое вынести. "Магнитка" - очень сильная команда, которая знает, как побеждать. Мы же сейчас только строим новую команду.

- "Куньлунь" очень уверенно начал игр, повел в счете 2:0. Что случилось дальше?

- Ранее я сказал, что надо уметь учиться побеждать. "Металлург" нам это и показал. Он, естественно, усилил свою игру по ходу встречи. Надо учиться поддерживать такой уровень хоккея на протяжении всего матча.

- Какие-то особые чувства испытываете по возвращении в Магнитогорск и местную арену?

- У меня здесь много хороших друзей, один из них сидит рядом со мной (главный тренер "Магнитки" Илья Воробьев - Прим. "СЭ"). Конечно, всегда остаются теплые чувства по отношению к людям, с которыми ты работал, побеждал: к персоналу, к тренерам, к игрокам. "Металлург" - великолепная организация. Каждый человек, хоть водитель "Замбони", который заливает лед, хоть уборщики, хоть кто-то другой навсегда остались у меня в памяти и сердце. (Юрий ШИРИНКИН)