Маркус Свенссон: "Конкуренция за место в воротах "Спартака" делает голкиперов только сильнее"

Вратарь "Спартака" Маркус Свенссон отметил, что в его команде на всех позициях игроки высокого класса. По его словам, конкуренция среди голкиперов красно-белых делает их только сильнее.

– В команде игроки высокого класса на всех позициях, поэтому у нас сильная конкуренция за место в составе, – цитирует ТАСС Свенссона. – Это касается и вратарей, все четыре голкипера хорошего уровня. Благодаря нашей конкуренции мы делаем друг друга только сильнее. Главной задачей, которую мы обсуждаем в раздевалке – это попадание в плей-офф, мы сфокусированы только на этом, а выбирать того, кто будет первом номером, решать тренерам, а не мне.

У нас отличная серия в последнее время – мы побеждаем практически во всех играх. Это придает нам уверенности, в которой мы нуждались ранее. Я верю, что команда сможет попасть в плей-офф. Нам нужно спокойно относиться к успехам и продолжать усердно работать, тогда у нас есть шанс.

Матч против "Металлурга" (3:2)? Мы провели крайне сильный матч против "Магнитки". Показали хорошую командную игру и заслуженно победили.