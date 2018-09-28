Максим Сушинский: "Вариант у "Авангарда" один - реконструкция "Арены-Омск"

Генеральный менеджер "Авангарда" Максим Сушинский рассказал о вариантах возвращения клуба в Омск. Два дня назад вышло заключение по "Арене-Омск", состояние которой признано аварийным.

- Какие варианты есть с разборными аренами, о которых говорилось и которые можно перевезти в Омск?

- "Шайба" в Сочи по документам разборная арена, но по факту нет. Так что этот вариант отброшен. Есть вариант в Европе, но он в аренде до конца 2019 года. Речь идет о стадионе в Швейцарии, его привезти нельзя.

- Какие остаются варианты?

- Реконструкция старого дворца. Сейчас занимаемся тем, что мы можем сделать. Это не так быстро. Когда будет решение, мы обязательно о нем объявим. Мы же сами хотим сделать все, как можно быстрее.

- Реально ли вернуться через год, если судить по заключению?

- Это не мне решать, это только конструкторы могут сказать. (Игорь Еронко)