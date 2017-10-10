Максим Сушинский: "КХЛ из-за СКА никому неинтересна, кроме жителей Санкт-Петербурга"

Бывший капитан СКА Максим Сушинский отметил, что чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне интересен для жителей Санкт-Петербурга, но не для болельщиков остальных клубов. Он считает, что никто не сможет бросить вызов команде Олега Знарка в текущем сезоне.

- Я думаю, что чемпионат КХЛ никому неинтересен, - цитирует "Р-Спорт" Сушинского. - Для питерцев это очень интересно, но для остальных, конечно, неинтересно. 20 игр выигрывать подряд, а я думаю, что эта серия будет продолжаться и продолжаться. В лучшем случае для остальных СКА 2 или 3 игры проиграет за весь сезон. У СКА состав намного сбалансированнее и лучше, чем у всех остальных.

Шансов нет ни у кого. Четыре звена есть у СКА, а пятое звено из сборников еще сидит на трибуне. У всех остальных команд есть по полтора звена, у ЦСКА и "Йокерита" еще "скребутся" какие-то игроки, а у остальных вообще никого нет. Нам повезло, что эта команда СКА в Питере играет.