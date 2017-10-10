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20:05 | Хоккей — КХЛ

Максим Сушинский: "КХЛ из-за СКА никому неинтересна, кроме жителей Санкт-Петербурга"

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Бывший капитан СКА Максим Сушинский отметил, что чемпионат КХЛ в нынешнем сезоне интересен для жителей Санкт-Петербурга, но не для болельщиков остальных клубов. Он считает, что никто не сможет бросить вызов команде Олега Знарка в текущем сезоне. 

- Я думаю, что чемпионат КХЛ никому неинтересен, - цитирует "Р-Спорт" Сушинского. - Для питерцев это очень интересно, но для остальных, конечно, неинтересно. 20 игр выигрывать подряд, а я думаю, что эта серия будет продолжаться и продолжаться. В лучшем случае для остальных СКА 2 или 3 игры проиграет за весь сезон. У СКА состав намного сбалансированнее и лучше, чем у всех остальных.

Шансов нет ни у кого. Четыре звена есть у СКА, а пятое звено из сборников еще сидит на трибуне. У всех остальных команд есть по полтора звена, у ЦСКА и "Йокерита" еще "скребутся" какие-то игроки, а у остальных вообще никого нет. Нам повезло, что эта команда СКА в Питере играет.

 
 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171010/1126986972.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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pushgun

Зато когда 50 лет подряд бабки и административный ресурс были у ЦСКА и Динамо, все всех устраивало. И чемпионат интересным был? А теперь когда ЦСКА (купивший на минуточку 14! звездных новичков) не на коне, то и чемпионат не интересен!? Странная логика!

20:42

sng_28

+1

20:39

rusfed 2.0

Выгнать не СКА, а Газпром из СКА

20:36

Thomas_Boy_

Истина.

20:33

Динамо Клин

Путь купят себе еще пару пятёрок, им же всё мало...

20:29

dmitriy_u_o_71

отправить их в командировку в НХЛ

20:26

Крик ДуШи

Вывод напрашивается сам собой - выгнать СКА и станет куда веселее ))))

20:19