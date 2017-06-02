Максим Сушинский: "Бардин был человеком дела"

Бывший нападающий "Авангарда", чемпион России-2004 Максим Сушинский назвал бывшего генерального менеджера клуба Анатолия Бардина человеком дела. Бардин, которому был 61 год, сегодня ушел из жизни. Он суммарно проработал в омской команде около 15 лет.

– Это был человек дела, который всегда держал свое слово, – отметил Сушинский. – Он первым сделал профессиональный клуб в Омске и привез прославленных иностранцев – Павела Патеру и Мартина Прохазку. Бардин всегда был жизнерадостным и занимался любимым делом. Собирал вокруг себя людей, которые хотели ему помогать. В итоге именно люди, как Бардин, сделали наш хоккей таким, какой он сейчас. Его начало положили такие команды как "Авангард", "Магнитка" и "Ак Барс" – первые клубы с хорошими зарплатами и великими хоккеистами. (Евгений БЕЛОУСОВ)