Нападающий московского "Динамо" - о дерби с ЦСКА (1:3).

- Все голы забили в большинстве, - отметил Афиногенов. - Тяжело играть, когда у нас весь матч не было большинства, у них - было достаточно. Они и забили свои моменты, у нас только в конце был шансы, его и реализовали. "Пять на пять" не уступили и играли довольно-таки неплохо. Не думаю, что мы слабее ЦСКА, но сегодня матч сложился так.

- В трех удалениях в первом периоде не было предвзятости арбитров?

- Были удаления, может быть, они что-то не заметили, но им виднее. Не хочется винить судей. Нам надо самим прибавлять. Мы знаем, где ошибаемся.

- Воробьев пробовал встряхнуть, когда взял таймаут. Что он сказал?

- Оставим его слова в команде.

- Не отговаривали ровесника Максима Соловьева остаться личным примером?

- Не стоит обсуждать его решение. Надо просто пожелать ему удачи, чтобы реализовался не только в хоккее. Он всегда хорошо подключался в атаку, и любому клубу мог помочь. (Евгений Белоусов)

Максим Афиногенов: Тяжело играть без большинства pic.twitter.com/XMRshLKRjH – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 8 сентября 2018 г.

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