"Магнитка" в гостях всухую победила "Авангард"

Магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Авангард" – 3:0. Отметим, что вчера "Магнитка" также победила омский клуб на чужом льду. Для "Металлурга" эта победа стала четвертой кряду. "Авангард", несмотря на второе поражение подряд, продолжает лидировать в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Коварж - 3 (Мозякин), 8:15 - 0:1. Мозякин - 10 (Коварж, Антипин), 18:54 - 0:2. Антипин - 1 (бол., Береглазов, Семин), 46:49 - 0:3.

Вратари: Шилин - Кошечкин (18:52 - 18:54).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 30 (8+11+11) - 31 (15+6+10).

Судьи: Оленин, Франо.

27 сентября. Омск. "Арена Омск".