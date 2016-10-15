"Магнитка" уступила в овертайме "Югре", Коварж и Майоров сделали по дублю

"Югра" обыграла магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе обладателя Кубка Гагарина-2016 дубль сделал Ян Коварж, а у "Югры" также две шайбы забил Константин Майоров.

"Магнитка", несмотря на поражение, осталась первой на "Востоке", "Югра" поднялась на шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Коварж - 9 (Ли, Мозякин), 22:55 - 1:0. Майоров - 2, 25:18 - 1:1. Коварж - 10 (бол., Зарипов, Семин), 47:12 - 2:1. Майоров - 3, 59:10 - 2:2. Курьянов - 3 (Лапенков), 62:52 - 2:3.

Вратари: Кошечкин - Шарыченков (58:30 - 59:10).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 37 (7+15+14+1) - 28 (9+11+6+2).

Судьи: Белов, Бирин.