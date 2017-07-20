"Магнитка" отправилась на сбор в Германию

Магнитогорский "Металлург" отправился на сбор в Германию, сообщает пресс-служба команды. "Сталевары" будут тренироваться в условиях немецкого среднегорья в течение 10 дней.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Лозебников;

защитники: Евгений Бирюков, Никита Бобряшов, Александр Будкин, Денис Денисов, Григорий Дронов, Александр Игошев, Сергей Терещенко, Ярослав Хабаров, Николас Шаус, Дмитрий Шуленин;

нападающие: Илья Берестенников, Владислав Дюкарев, Артем Железков, Денис Казионов, Владислав Калетник, Ян Коварж, Ярослав Косов, Сергей Мозякин, Оскар Осала, Денис Платонов, Никита Сироткин, Евгений Тимкин, Томаш Филиппи, Игорь Швырёв, Антон Шенфельд, Мэтью Эллисон.

В завершение сборов "Магнитку" ждет контрольный матч с подмосковным "Витязем".