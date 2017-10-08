"Магнитка" одержала четвертую победу подряд, обыграв "Адмирал"

Магнитогорский "Металлург" победил "Адмирал" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе "Магнитки" забросили Сергей Мозякин, Томаш Филиппи и Ник Шос. Единственный раз за владивостокскую команду отличился Павел Махановский.

Отметим, что эта победа стала для "Металлурга" четвертой подряд. "Адмирал" потерпел второе поражение кряду.

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"Адмирал" (Владивосток) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Мозякин – 11 (бол., Коварж, Филиппи), 12:22 – 0:1. Филиппи – 5 (бол., Эллисон), 13:30 – 0:2. Махановский – 3 (Бутузов, Саюстов), 52:15 – 1:2. Шос – 3 (п.в.), 59:40 – 1:3.

Вратари: Бобков (Серебряков, 41:43, Бобков, 47:55, 58:45 – 58:55, 59:15 – 59:40) – Самсонов.

Штраф: 22 – 6.

Броски: 32 (8+14+10) – 40 (13+17+10).

Судьи: Ержабек, Сергеев.

8 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".