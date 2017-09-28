"Магнитка" обыграла по буллитам "Нефтехимик"

Магнитогорский "Металлург" дома одержал победу над "Нефтехимиком" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе "магнитки" по разу забили Илья Берестенников и Ян Коварж, за гостей отличились Дэн Секстон и Александр Авцин.
Отметим, что победный буллит забил Мэтт Эллисон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Берестенников - 1, 4:59 - 1:0. Секстон - 3 (Рау), 18:39 - 1:1. Коварж - 6 (Дронов, Шос), 26:08 - 2:1. Авцин - 3 (Нестрашил, Порядин), 26:55 - 2:2.
Победный буллит: Эллисон.
Вратари: Самсонов - Ежов.
Штраф: 8 - 10.Броски: 34 (12+9+11+2) - 48 (17+19+8+4).
Судьи: Белов, Гусев.
28 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".
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