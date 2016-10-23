"Магнитка" обыграла "Куньлунь", Мозякин обошел Ковальчука в списке бомбардиров

Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:1. Четырьмя набранными очками отметился Сергей Мозякин. В активе капитана "Магнитки" стало 34 балла, и он на одно очко обошел Илью Ковальчука из СКА. Команда Ильи Воробьева вернула себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Металлург" (Магнитогорск) – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Мозякин – 16 (Зарипов), 0:29 – 0:1. Коварж – 12 (бол., Мозякин, Ли), 13:52 – 0:2. Бакош – 1 (Коллинс), 14:02 – 1:2. Калетник – 4 (Береглазов, Осала), 22:04 – 1:3. Мозякин – 17 (бол., Зарипов, Антипин), 30:24 – 1:4. Коварж – 13 (бол., Мозякин), 55:40 – 1:5.

Вратари: Макаров – Кошечкин.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 37 (12+14+11) – 32 (14+7+11).

Судьи: Гусев, Кадыров.

23 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.