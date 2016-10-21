"Магнитка" обыграла "Амур" и прервала двухматчевую безвыигрышную серию

Магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над "Амуром" (5:1). Таким образом, подопечные Ильи Воробьева прервали двухматчевую безвыигрышную серию. Благодаря этой победе "Магнитка" вышла в лидеры Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Космачев - 1 (Вл. Ушенин, Ли), 9:09 - 1:0. Осала - 5 (Филиппи), 13:41 - 1:1. Зарипов - 3 (бол., Мозякин, Коварж), 29:09 - 1:2. Коварж - 11 (бол., Ли, Мозякин), 32:41 - 1:3. Семин - 6 (Осала), 35:18 - 1:4. Ден. Казионов - 5 (Терещенко), 52:51 - 1:5.

Вратари: Метсола - Кошечкин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (14+10+4) - 25 (8+13+4).

Судьи: Раводин, Соин.

21 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".