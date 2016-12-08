"Магнитка" дома обыграла "Адмирал"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Адмирал" (5:3). "Магнитка" после 39 игр продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 84 очка. "Адмирал" занимает 6-е место на "Востоке" с 55 очками.

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Адмирал" (Владивосток) - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Голы: Казаков - 3 (Волченков, Барбашев), 12:37 - 0:1. Осала - 9 (Бирюков), 14:38 - 1:1. Александров - 6 (Григорьев), 23:49 - 1:2. Горшков - 6 (Ткачев), 31:53 - 1:3. Коварж - 18 (бол., Ли, Зарипов), 38:50 - 2:3. Филиппи - 4 (Семин), 48:36 - 3:3. Семин - 7 (Филиппи, Потехин), 58:53 - 4:3. Тимкин - 4 (Коварж), 59:20 - 5:3.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 31:53) - Бобков.

Штраф: 12 - 30.

Броски: 43 (16+10+17) - 25 (4+17+4).

Судьи: Кулаков, Раводин.

8 декабря. Магнитогорск. "Арена Металлург".