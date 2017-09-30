"Локомотив" проиграл "Авангарду", потерпев четвертое поражение подряд

"Авангард" победил "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе омской команды шайбы забросили Кирилл Семенов, Александр Пережогин и Егор Мартынов. За ярославцев отличились Денис Алексеев и Максим Тальбо.

Отметим, что это поражение стало для "Локомотива" четвертым подряд, "Авангард" одержал вторую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск) – 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Алексеев – 3 (Мосалев, Кадейкин), 10:40 – 1:0. Семенов – 5 (бол., Петерссон, Мартынов), 24:46 – 1:1. Пережогин – 2 (Фисенко, Меньшиков), 33:44 – 1:2. Мартынов – 4 (бол., Кугрышев, Густафссон), 52:01 – 1:3. Тальбо – 5 (Красковский, Рафиков), 58:56 – 2:3.

Вратари: Мурыгин (58:43 – 58:56, 59:20) – Фурх.

Штраф: 22 – 8.

Броски: 31 (11+5+15) – 28 (6+15+7).

Судьи: Кулаков, Цыплаков.

30 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".