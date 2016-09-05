"Локомотив" обыграл "Сибирь"

"Локомотив" на своем льду в матче регулярного чемпионата победил "Сибирь". Первые три шайбы команды забросили в большинстве в первом периоде. Ярославцы поразили ворота Алексея Красикова за 52 секунды – отличились Станислав Чистов и Петри Контиола, у гостей шайба на счету Максима Шалунову. Окончательный счет в концовке встречи установил Максим Тальбо, поразивший пустые ворота.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чистов - 3 (бол., Коледов, Козун), 4:44 - 1:0. Контиола - 1 (бол., Коледов, Локтионов), 5:36 - 2:0. Шалунов - 3 (бол., Шумаков, Полашек), 13:36 - 2:1. Тальбо - 2 (п.в., Козун, Кронвалль), 59:49 - 3:1.

Вратари: Судницин - Красиков (58:27 - 59:49).

Штраф: 16 - 8.

Броски: 34 (13+9+12) - 27 (13+6+8).

Судьи: Бондарь, Щенев.

5 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".