"Локомотив" обыграл минское "Динамо"

"Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо". Нападающий ярославцев Денис Мосалев набрал 3 (2+1) очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Минск) - 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
Голы: Аверин - 2 (Манухов, Чистов), 6:50 - 1:0. Матерухин - 11 (бол., Эллисон), 15:11 - 1:1. Локтионов - 5 (мен., Мосалев), 19:42 - 2:1. Эллисон - 9 (бол., Граньяни, Костицын), 27:17 - 2:2. Козун - 7 (бол., Коледов, Локтионов), 40:25 - 3:2. Тальбо - 8, 42:32 - 4:2. Мосалев - 4 (Манухов), 44:46 - 5:2. Матерухин - 12 (бол., Степанов, Костицын), 50:33 - 5:3. Мосалев - 5 (Апальков), 53:13 - 6:3.
Нереализованный буллит: Стась (16:37, Динамо).
Вратари: Судницин - Скривенс (Карнаухов, 44:46).
Штраф: 21 - 43.
Броски: 32 (12+9+11) - 24 (9+8+7).
Судьи: Беляев, Букин.
27 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".