"Локомотив" обеспечил себе выход в плей-офф, обыграв минское "Динамо"

"Локомотив" в гостях победил минское "Динамо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. За ярославцев отличились Стаффан Кронвалль, Александр Кадейкин и Максим Тальбо. Единственную шайбу за минчан забросил Куинтон Хауден.

"Динамо" потерпело второе поражение подряд, "Локомотив" одержал вторую победу кряду и обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина-2018.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) – "Локомотив" (Ярославль) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Хауден – 15 (Фонтэйн, Шинкевич), 24:30 – 1:0. Кронвалль – 9 (бол., Контиола, Накладал), 28:20 – 1:1. Кадейкин – 7 (Картаев, Любушкин), 43:56 – 1:2. Тальбо – 7 (Козун, Контиола), 59:11 – 1:3.

Вратари: Энрот – Коновалов.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 22 (5+9+8) – 21 (6+9+6).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

9 января. Минск. Минск-Арена. 12663 зрителя.