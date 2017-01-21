12:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Леонид Вайсфельд: "Повторное обследование Мертля показало - сотрясение мозга все-таки есть"

0
0
0

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд заявил, что форвард Томаш Мертль не поедет с командой на выезд из-за травмы. В выездной серии уфимцы проведут матчи с "Витязем", московским "Динамо", "Локомотивом" и "Северсталью". Чешский хоккеист получил травму после столкновения с Александром Свитовым во встрече с "Ак Барсом" (5:6).

– Мертля мы, похоже, в поездку не возьмем, – цитирует "БИЗНЕС Online" Вайсфельда. – Я уже боюсь комментировать эту ситуацию. Вечером у него заболела голова, сделали повторное обследование, которое показало – сотрясение мозга все-таки есть.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/182199/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ