Леонид Вайсфельд: "Посчитали, что приобретение Бурдасова будет очень эффективным для "Салавата"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд отметил, что в клубе посчитали, что приобретение нападающего Антона Бурдасова будет очень эффективным для команды. Он также добавил, что клубу нужен был защитник-домосед, как Федор Беляков.

Напомним, сегодня "Салават" обменял Дениса Кокарева в ЦСКА на Бурдасова, а Евгения Бодрова в "Сибирь" на Белякова.



– Как возникли варианты с Антоном Бурдасовым и Федором Беляковым и чем они смогут помочь "Салавату Юлаеву"?

– ЦСКА нам предложил вариант. Чем помочь? С моей точки зрения, это очевидно, у него хороший бросок. Забивающий, мощный, с хорошим катанием, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Вайсфельда. – Понятно, что это игрок высокого уровня и мы посчитали, что в нашей ситуации его приобретение будет очень эффективным.

О Федоре Белякове – возник вариант обмена Бодрова на Белякова. С центральными у нас более или менее нормальная ситуация, а Беляков – защитник-домосед. В нашей ситуации нам больше нужен такой защитник оборонительного плана. "Сибирь" это тоже устроило. Я думаю, это выгодный обмен для всех. И Евгений в "Сибири" будет иметь больше игрового времени, чем у нас. Пожелаем ему удачи.

– То, что отдали центрального нападающего Евгения Бодрова – означает ли это, что Илья Зубов восстановился и будет играть?

– Он уже тренируется с командой и, по крайней мере, мы планируем брать его на выезд и надеемся, что он уже будет играть в первых матчах. Пока он тренируется.