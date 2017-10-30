Леонид Вайсфельд: "Кто же не заинтересован в Шипачеве?"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд опроверг ряд трансферных новостей, связанных с уфимским клубом. При этом генменеджер ответил на вопрос о том, может ли "Салават" включиться в борьбу за дисквалифицированного "Вегасом" экс-форварда СКА Вадима Шипачева.
– В СМИ появилась информация, что защитник Максим Гончаров может покинуть "Салават Юлаев". Это так?
– Откуда вы взяли? Это неправда. Гончаров поехал с командой на выезд.
– Вы заинтересованы в подписании Вадима Шипачева в случае расторжения контракта с "Вегасом"?
– Кто же не заинтересован? Не знаю, будем ли мы бороться. Посмотрим, как будут развиваться события.
– Игорь Григоренко входит в сферу ваших интересов?
– Точно нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Салават Юлаев
- СКА СПб
- Леонид Вайсфельд
- Игорь Григоренко
- Вадим Шипачев
- Максим Гончаров
- Вегас Голден Найтс
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