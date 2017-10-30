Леонид Вайсфельд: "Кто же не заинтересован в Шипачеве?"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд опроверг ряд трансферных новостей, связанных с уфимским клубом. При этом генменеджер ответил на вопрос о том, может ли "Салават" включиться в борьбу за дисквалифицированного "Вегасом" экс-форварда СКА Вадима Шипачева.

– В СМИ появилась информация, что защитник Максим Гончаров может покинуть "Салават Юлаев". Это так?

– Откуда вы взяли? Это неправда. Гончаров поехал с командой на выезд.

– Вы заинтересованы в подписании Вадима Шипачева в случае расторжения контракта с "Вегасом"?

– Кто же не заинтересован? Не знаю, будем ли мы бороться. Посмотрим, как будут развиваться события.

– Игорь Григоренко входит в сферу ваших интересов?

– Точно нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)