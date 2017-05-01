Леонид Вайсфельд: "Документы Осипова оформляют в лиге, по Кубалику осталось урегулировать с клубом"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд подтвердил, что клуб договорился о личном контракте с Домиником Кубаликом. Также он объяснил, почему уфимцы не стал продлевать соглашение с Сами Леписто.

– Документы Максима Осипова сейчас оформляют в лиге, – заявил Вайсфельд. – Он переходит в обмен на денежную компенсацию.

– Подписали договор с Домиником Кубаликом?

– Мы договорились о личном контракте. Надо урегулировать отношения с клубом.

– Почему не стали продлевать контракт с финским защитником Сами Леписто?

– Потому что после подписания Ларсена мест нет на легионеров. Куда он уходит, не знаю. (Евгений БЕЛОУСОВ)