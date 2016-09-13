Леонид Рапопорт: "Не удивлен стартом "Автомобилиста"

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что ожидал удачного старта от "Автомобилиста". Команда расположилась на первой строчке на "Востоке". Немалую роль в успехе команды, по мнению министра, сыграло появление нового титульного спонсора.

– Свежее дыхание команде придало появление нового титульного спонсора – УГМК. Еще одним важным фактором стало обновление состава команды в межсезонье, провели качественную селекцию, – отметил Рапопорт.

– Уже можно дать оценку работе тандема Андрей Козицын – Максим Рябков (президент и директор "Автомобилиста"), которые пришли в клуб из УГМК?

– Пришли настоящие профессионалы, и это очень хорошо. Максим Николаевич (директор клуба Максим Рябков. – Прим. "СЭ") – истинный профессионал своего дела, его программа развития хоккейного клуба заслуживает высоких оценок.

– Программа уже работает?

– Это вопрос самого ближайшего времени. (Алексей МАКСИМОВ)