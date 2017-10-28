"Лада" внесла Филатова в список травмированных до 27 ноября, Маленьких - до 13-го

"Лада" внесла нападающего Никиту Филатова в список травмированных до 27 ноября, информирует "Р-Спорт". Ранее главный тренер команды Артис Аболс сообщил, что клуб потерял Филатова на длительный срок. Игрок получил травму нижней части тела перед матчем с "Салаватом Юлаевым" в Уфе 24 октября. Защитник Владимир Маленьких не играл с 12 октября.

- Нападающий Филатов внесен в список травмированных до 27 ноября, защитник Маленьких - до 13-го, - говорится в сообщении. - При этом нападающий Сергей Соин, который находился в списке травмированных с конца августа, покинул его и приступил к тренировкам.

Также в списке травмированных игроков "Лады" находятся защитник Кристапс Сотниекс и нападающие Иржи Новотны, Василий Стрельцов и Картер Эштон.