"Лада" уступила московскому "Динамо", проиграв седьмой матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" одержало победу над "Ладой" (3:2). В составе бело-голубых забитыми голами отличились Илья Никулин, Дастин Бойд и Никита Комаров.

В составе тольяттинцев шайбы забросили Игорь Скороходов и Дмитрий Костромитин. Отметим, что для "Лады" данное поражение стало седьмым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Лада" (Тольятти) – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Бойд – 2 (Волков, Тарасов), 22:15 – 1:0. Скороходов – 1 (Костромитин, Белоусов), 28:50 – 1:1. Комаров – 3 (Казионов, Карсумс), 39:14 – 2:1. Никулин – 3 (бол., Бойд, Карсумс), 41:41 – 3:1. Костромитин – 1 (Филатов, Капустин), 58:32 – 3:2.

Вратари: Еременко – Лазушин (Красоткин, 58:32, 58:56).

Штраф: 33 – 10.

Броски: 32 (7+16+9) – 32 (8+15+9).

Судьи: Гофман, Оскирко.

15 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.