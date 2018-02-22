"Лада" победила "Автомобилист", Белоусов набрал три очка

"Лада" обыграла "Автомобилист" со счетом 4:3 в овертайме в рамках товарищеского турнира Кубок УГМК. Победу тольяттинскому клубу принес гол Шейна Харпера, также в этой встрече тремя голевыми передачами отметился Георгий Белоусов.

Товарищеский матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Лада" (Тольятти) – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Эштон – 3 (Зернов, Белоусов), 4:18 – 0:1. Миловзоров – 1 (Щемеров), 10:42 – 1:1. Паре – 3 (мен., Чесалин), 28:35 – 2:1. В. Стрельцов – 2 (Белоусов), 47:41 – 2:2. Аляев – 1 (бол., Воробьев, Белоусов), 50:44 – 2:3. Сетдиков – 1 (Хрипунов), 57:24 – 3:3. Харпер – 1 (бол.), 63:26 – 3:4.

Вратари: Коварж – Лазушин.

Судьи: Ибатулин, Щенев.

22 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".