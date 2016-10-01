19:15 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Куньлунь" выиграл у "Спартака" и прервал серию поражений

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"Спартак" на своем льду потерпел поражение от "Куньлуня" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором единственной шайбы во встрече стал Макс Вярн, поразивший ворота соперника во втором периоде. Таким образом, пекинская команда прервала серию из четырех поражений.

КХЛ 

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Вярн - 3 (Флери, Юйэнь Зак), 29:30.

Вратари: Свенссон (58:17) - Макаров.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 46 (15+13+18) - 15 (5+4+6).

Судьи: Ансонс, Бутурлин.

1 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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эстонский армеец

"Спартак" умеет доставлять удовольствие - что в футболе, то и в хоккее.)))

19:36

echo2011

Много проиграли? "Спартак" придет на помощь!

19:27

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