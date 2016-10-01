"Куньлунь" выиграл у "Спартака" и прервал серию поражений

"Спартак" на своем льду потерпел поражение от "Куньлуня" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором единственной шайбы во встрече стал Макс Вярн, поразивший ворота соперника во втором периоде. Таким образом, пекинская команда прервала серию из четырех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Вярн - 3 (Флери, Юйэнь Зак), 29:30.

Вратари: Свенссон (58:17) - Макаров.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 46 (15+13+18) - 15 (5+4+6).

Судьи: Ансонс, Бутурлин.

1 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".