"Куньлунь" прервал серию из четырех поражений, обыграв "Нефтехимик"

"Куньлунь" дома обыграл "Нефтехимик" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу команде из Китая принесли шайбы Павла Воробья и Брэндона Дефацио.

Отметим, что "Куньлунь" прервал серию из четырех поражений. Для "Нефтехимика" этот проигрыш стал вторым кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Воробей - 2 (бол., Блэкер, Брюле), 40:23 - 1:0. Дефацио - 8 (Вольски), 55:48 - 2:0.

Вратари: Хелльберг - Ежов.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (9+12+12) - 27 (6+13+8).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

31 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.