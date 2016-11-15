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"Куньлунь" подписал Энлунда и расстался с Салмелой

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Финский нападающий Йонас Энлунд стал игроком "Куньлуня", сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее форвард был внесен ЦСКА в список отказов. Энлунд подписал соглашение с армейцами перед началом этого сезона и провел в составе команды 25 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков.

Покидает китайский клуб другой представитель Финляндии Ансси Салмела. Защитник в нынешнем сезоне провел 10 матчей в КХЛ, набрав 5 (3+2) очков при показателе полезности "-1". Как "СЭ" сообщал ранее, 32-летний игрок продолжит карьеру в шведском "Линчепинге".

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/15/328081.html

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