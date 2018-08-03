"Куньлунь" победил "Сочи" на турнире Sochi Hockey Open

"Куньлунь" обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В составе победителей по шайбе забросили Вели-Матти Савинайнен, Тейлор Бек и Грег Сквайрз. У российской команды отличился Сергей Шмелев.

Sochi Hockey Open

"Сочи" (Сочи) – "Куньлунь" (Пекин) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Шмелев – 1 (бол., Йокипакка, Бочаров), 13:00 – 1:0. Савинайнен – 1 (бол., Пикар, Лунд), 29:20 – 1:1. Бек – 2 (бол., Фонтэйн, Лаюнен), 44:47 – 1:2. Сквайрз – 1 (п.в., Парлетт), 59:23 – 1:3.

Вратари: Шикин (58:09 – 59:23) – Лазушин.

Судьи: Оленин, Оскирко.

3 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".