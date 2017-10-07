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11:00 | Хоккей — КХЛ

Куляш выставлен на драфт отказов

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"Салават Юлаев" выставил Дениса Куляша на драфт отказов, информирует официальный сайт клуба. Действующий контракт защитника рассчитан до конца следующего сезона. В текущем сезоне Куляш провел за уфимцев 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/denis-kulyash-vystavlen-na-draft-otkazov/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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harmalainen

Куляш на гуляш! Там весь Салават надо на бишбармак. ПОМОЙКА, а не команда. Только ныть могут.

11:32