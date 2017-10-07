Куляш выставлен на драфт отказов

"Салават Юлаев" выставил Дениса Куляша на драфт отказов, информирует официальный сайт клуба. Действующий контракт защитника рассчитан до конца следующего сезона. В текущем сезоне Куляш провел за уфимцев 16 матчей, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками.
Дополнительная информация
http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/denis-kulyash-vystavlen-na-draft-otkazov/
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harmalainen
Куляш на гуляш! Там весь Салават надо на бишбармак. ПОМОЙКА, а не команда. Только ныть могут.
11:32