Кубок Гагарина. Полуфиналы конференций. Первые матчи. Результаты

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Пеньковский - 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 - 0:1. Кравцов - 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 - 0:2. Зубов - 2 (Умарк), 32:56 - 1:2.
Вратари: Скривенс (58:37) - Францоуз.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 39 (9+17+13) - 21 (9+7+5).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
16 марта. Уфа. "Уфа Арена".
Счет в серии: 0-1
"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Секач - 1 (Ландер, Азеведо), 16:36 - 1:0. Галиев - 4 (Косов), 22:56 - 2:0. Эллисон - 2 (Денисов, Чибисов), 25:19 - 2:1. Вольски - 3 (Мозякин), 32:56 - 2:2. Охтамаа - 1 (Ткачев, Клинкхаммер), 42:06 - 3:2. Тимкин - 3 (Кокарев, Осала), 51:45 - 3:3. Вольски - 4 (Мозякин), 68:49 - 3:4.
Вратари: Гарипов - Кошечкин.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 36 (12+7+14+3) - 47 (15+11+11+10).
Судьи: Гофман, Оленин.
16 марта. Казань. "Татнефть Арена".
Счет в серии: 0-1.
ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Скотт - 1 (Плэтт), 2:03 - 1:0. Ничушкин - 1 (Науменков, Попов), 19:03 - 2:0. Андронов - 2 (Телегин, Петров), 43:14 - 3:0. Шумаков - 2 (бол., Капризов, Шалунов), 57:14 - 4:0.
Вратари: Сорокин - Запольски (51:59 - 53:20, 59:34).
Штраф: 10 - 12.
Броски: 30 (15+6+9) - 18 (2+7+9).
Судьи: Гусев, Одиньш.1
6 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 1-0.
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Шипачев - 2 (Яковлев), 0:49 - 1:0. Коскиранта - 2 (Широков), 17:30 - 2:0. Войнов - 2 (бол., Карпов), 29:25 - 3:0. Гавриков - 1 (Зуб, Гусев), 33:54 - 4:0.
Нереализованный буллит: Дацюк (47:41, СКА).
Вратари: Коскинен - Мурыгин (Судницин, 33:54).
Штраф: 12 - 16.
Броски: 28 (11+9+8) - 26 (7+8+11).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
16 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 1-0.
Жоня1111
Упёртый русский ////// Интересно будет посмотреть на посещаемость, когда не будут скупать всех и вся...
23:19
Упёртый русский
Вот комментаторы... Вы хоть матч то СКА видели? Трибуны изучали? Яблоку негде упасть, если что... И что вы за людей решаете, что интересно и полезно для российского хоккея, а что - нет? Неинтересно вам - не смотрите! Другие посмотрят...
23:04
lovergirl
Всегда восток с западом зарубался Посмотрим
22:59
nik 1935
redgy, так оставить 2 на западе и 2 на востоке, и пусть бьются по 100 матчей в году... а остальные пусть в профи лиги трудоустраиваются... не может наш дырявый бюджет тянуть это, никому не интересное БОЛОТО...
22:16
Жоня1111
redgy с одной стороны - через 4 дня на западе начнется плей-офф серией ска-цска, в которой и определится обладатель кубка! с другой - надо учиться у пиндосов. у них нба давно уже чемпионат одной-двух решающих серий, но они наслаждаются отдельными второстепенными сериями.. так что кто мешает смотреть восток? там битва! /////////// Чьих будешь, холоп?? Чет ты баскет с хоккеем смешал.. Че курил??
22:14
Наш
Скунсы опять вышли на тропу войны.
22:10
redgy
с одной стороны - через 4 дня на западе начнется плей-офф серией ска-цска, в которой и определится обладатель кубка! с другой - надо учиться у пиндосов. у них нба давно уже чемпионат одной-двух решающих серий, но они наслаждаются отдельными второстепенными сериями.. так что кто мешает смотреть восток? там битва!
22:07
Боснийский рефери
БОЛОТО!!!
22:00
nik 1935
разогнать всех профи)) хоккееров, пусть всей пукин тим едут мост в крым достраивать...
21:59
Thomas_Boy_
Офигенная интрига на Западе, да? Как СЭ и предсказывал. Тут впору думать: а пропустят ли СКА и ЦСКА хоть одну шайбу?
21:56
nik 1935
бюджетно-инвалидное болото...
21:49
nik 1935
ХОХМА лига))...
21:48
Джон....Сильвер
Матчи на Востоке приятно смотреть в отличие от западной скукотищи! СКА ГАЗПРОМОВСКИЙ однозначно победитель кубка. Интриги в КХЛ нет и не предвидится. Унылый чемпионат!
09:59