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Кубок Гагарина. Полуфиналы конференций. Первые матчи. Результаты

СКА - "Локомотив" и другие матчи полуфиналов конференций Кубка Гагарина. Фото photo.khl.ru
СКА - "Локомотив" и другие матчи полуфиналов конференций Кубка Гагарина. Фото photo.khl.ru
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В пятницу, 16 марта, состоялись первые матчи полуфиналов Восточной и Западной конференций Кубка Гагарина.

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) 
Голы: Пеньковский - 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 - 0:1. Кравцов - 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 - 0:2. Зубов - 2 (Умарк), 32:56 - 1:2. 
Вратари: Скривенс (58:37) - Францоуз. 
Штраф: 14 - 8. 
Броски: 39 (9+17+13) - 21 (9+7+5). 
Судьи: Кулаков, Фатеев.
16 марта. Уфа. "Уфа Арена". 
Счет в серии: 0-1

"Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) 
Голы: Секач - 1 (Ландер, Азеведо), 16:36 - 1:0. Галиев - 4 (Косов), 22:56 - 2:0. Эллисон - 2 (Денисов, Чибисов), 25:19 - 2:1. Вольски - 3 (Мозякин), 32:56 - 2:2. Охтамаа - 1 (Ткачев, Клинкхаммер), 42:06 - 3:2. Тимкин - 3 (Кокарев, Осала), 51:45 - 3:3. Вольски - 4 (Мозякин), 68:49 - 3:4. 
Вратари: Гарипов - Кошечкин. 
Штраф: 4 - 8. 
Броски: 36 (12+7+14+3) - 47 (15+11+11+10). 
Судьи: Гофман, Оленин.
16 марта. Казань. "Татнефть Арена". 
Счет в серии: 0-1.

ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) 
Голы: Скотт - 1 (Плэтт), 2:03 - 1:0. Ничушкин - 1 (Науменков, Попов), 19:03 - 2:0. Андронов - 2 (Телегин, Петров), 43:14 - 3:0. Шумаков - 2 (бол., Капризов, Шалунов), 57:14 - 4:0. 
Вратари: Сорокин - Запольски (51:59 - 53:20, 59:34). 
Штраф: 10 - 12. 
Броски: 30 (15+6+9) - 18 (2+7+9). 
Судьи: Гусев, Одиньш.1
6 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА. 
Счет в серии: 1-0.

СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) 
Голы: Шипачев - 2 (Яковлев), 0:49 - 1:0. Коскиранта - 2 (Широков), 17:30 - 2:0. Войнов - 2 (бол., Карпов), 29:25 - 3:0. Гавриков - 1 (Зуб, Гусев), 33:54 - 4:0. 
Нереализованный буллит: Дацюк (47:41, СКА). 
Вратари: Коскинен - Мурыгин (Судницин, 33:54). 
Штраф: 12 - 16. 
Броски: 28 (11+9+8) - 26 (7+8+11). 
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
16 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 
Счет в серии: 1-0.

 

Календарь и результаты Кубка Гагарина – здесь

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Жоня1111

Упёртый русский ////// Интересно будет посмотреть на посещаемость, когда не будут скупать всех и вся...

23:19

Упёртый русский

Вот комментаторы... Вы хоть матч то СКА видели? Трибуны изучали? Яблоку негде упасть, если что... И что вы за людей решаете, что интересно и полезно для российского хоккея, а что - нет? Неинтересно вам - не смотрите! Другие посмотрят...

23:04

lovergirl

Всегда восток с западом зарубался Посмотрим

22:59

nik 1935

redgy, так оставить 2 на западе и 2 на востоке, и пусть бьются по 100 матчей в году... а остальные пусть в профи лиги трудоустраиваются... не может наш дырявый бюджет тянуть это, никому не интересное БОЛОТО...

22:16

Жоня1111

redgy с одной стороны - через 4 дня на западе начнется плей-офф серией ска-цска, в которой и определится обладатель кубка! с другой - надо учиться у пиндосов. у них нба давно уже чемпионат одной-двух решающих серий, но они наслаждаются отдельными второстепенными сериями.. так что кто мешает смотреть восток? там битва! /////////// Чьих будешь, холоп?? Чет ты баскет с хоккеем смешал.. Че курил??

22:14

Наш

Скунсы опять вышли на тропу войны.

22:10

redgy

с одной стороны - через 4 дня на западе начнется плей-офф серией ска-цска, в которой и определится обладатель кубка! с другой - надо учиться у пиндосов. у них нба давно уже чемпионат одной-двух решающих серий, но они наслаждаются отдельными второстепенными сериями.. так что кто мешает смотреть восток? там битва!

22:07

Боснийский рефери

БОЛОТО!!!

22:00

nik 1935

разогнать всех профи)) хоккееров, пусть всей пукин тим едут мост в крым достраивать...

21:59

Thomas_Boy_

Офигенная интрига на Западе, да? Как СЭ и предсказывал. Тут впору думать: а пропустят ли СКА и ЦСКА хоть одну шайбу?

21:56

nik 1935

бюджетно-инвалидное болото...

21:49

nik 1935

ХОХМА лига))...

21:48

Джон....Сильвер

Матчи на Востоке приятно смотреть в отличие от западной скукотищи! СКА ГАЗПРОМОВСКИЙ однозначно победитель кубка. Интриги в КХЛ нет и не предвидится. Унылый чемпионат!

09:59

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