Крис Ли: "Думал, что СКА не проиграет ни одного матча в этом году"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли, который участвовал в летнем лагере "Лос-Анджелеса", в интервью пресс-службе лиги рассказал о том, что его удивило в текущем сезоне КХЛ. Хоккеист думал, что в этом году СКА не проиграет ни одного матча.

Напомним, что в текущем сезоне невские армейцы установили рекорд по количеству выигранных встреч кряду, который составил 20 матчей.

– Что вас удивило в этом сезоне КХЛ? – вопрос Ли.

– Честно говоря, я думал, что СКА не проиграет ни одного матча в этом году. Увидел "Йокерит", выигравший 16 встреч подряд. Было и еще несколько безумных серий. "Барыс" лидирует в своей конференции Невероятно, что Доузи (Найджел Доус – Прим. "СЭ") идет по графику "гол за игру". Много сюрпризов, в общем.