Коварж, Елесин, Пуустинен, Михайлов — игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков второй игровой недели сезона-2018/19.

Якуб Коварж из "Автомобилиста" назван лучшим вратарем. Он отразил 96,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,00 и помог команде выиграть два гостевых мтача.

Лучшим защитником признан Александр Елесин из "Локомотива". В двух играх он отметился голом и передачей. В обеих встречах он отметился положителем показателем полезности "+3", отметился восемью бросками по воротам, провел 8 силовых приемов, а также заблокировал 4 броска соперников.

Лучшим нападающим признан Юусо Пуустинен ("Нефтехимик"). В четырех гостевых матчах он одержал вместе с командой три победы, забросил 4 шайбы (лучший результат недели среди нападающих) и отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "+1". В игре против "Сибири" нападающий нижнекамского клуба сделал хет-трик. Финский игрок набирал очки во всех матчах и нанес 20 бросков по воротам (лучший результат недели).

Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в трех матчах забросивший три шайбы и отметившийся голевой передачей. 20-летний форвард забивал голы во всех поединках недели, а также не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1". В среднем Михайлов проводил на льду 13 минут 33 секунды.