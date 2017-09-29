Костицын может вернуться в строй после травмы через две недели

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра рассчитывает, что нападающий команды Сергей Костицын восстановится от повреждения за две недели. Также специалист рассказал о состоянии здоровья форвардов Яна Муршака и Алексея Потапова, которые находятся в списке травмированных.

- Мы надеемся, что Костицын вернется, наверное, через пару недель, - цитирует ТАСС Скудру. - Про Яна Муршака нет пока четкой картины, и тут возможны все варианты: либо он вернется через четыре недели, либо нет, - сказал Скудра. - Возможную замену ему найти не так-то просто: нужны деньги и правильный человек, который может помочь команде. Потапов недалек от того, чтобы вернуться в строй.

Напомним, на старте сезона Костицын принял участие в 7 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не набрав ни одного очка. Потапов в 12 играх отметился 4 минутами штрафа, а Муршак не провел за нижегородцев ни одной официальной игры.