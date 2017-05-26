Контракт Никитина с ЦСКА рассчитан на три года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что соглашение с новым главным тренером армейцев Игорем Никитиным рассчитано на три года. По его словам, данный срок выбран для того, чтобы специалист мог спокойно осуществлять работу.

Напомним, что в минувшем сезоне клуб возглавлял Дмитрий Квартальнов. Специалист был уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов.

- На какой срок заключен контракт с Никитиным? - вопрос Есмантовичу.

- На три года.

- Почему именно такой срок был выбран?

- Для того, чтобы Игорь Валерьевич мог плодотворно и спокойно работать. Чтобы была стратегия. Позавчера КХЛ приняла стратегию на пять лет, она имеет определенные вещи, связанные с понижением заработных плат. А вы же понимаете, что такое жесткий потолок.

Это еще больше накладывает на клубы в формате детско-юношеских школ, фарм-клубов, клубов МХЛ. Обычно стратегия закладывается на длительный период, поэтому решили доверить Никитину клуб на три года. (Игорь ЕРОНКО)