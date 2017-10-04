Контракт Квартальнова с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона

Генеральный менеджер "Локомотива" Юрий Лукин сообщил, что контракт Дмитрия Квартальнова с клубом из Ярославля рассчитан до конца сезона-2017/18. Бывший наставник ЦСКА возглавил железнодорожников в среду, 4 октября, сменив на этом посту Алексея Кудашова.

- Контракт с Квартальновым заключен до конца этого сезона, - цитирует ТАСС Лукина. - Что касается продления соглашения, то я это не комментирую.

Отметим, что Квартальнов уже дебютировал в качестве главного тренера ярославцев. В эти минуты его новая команда проводит выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо".